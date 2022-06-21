Токаев обеспокоен слабостью ООН в вопросе войны России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Дохе принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума и в ходе дискуссии ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта, сообщает Акорда.

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, Токаев подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По его мнению, необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

«Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру», – заявил Токаев.

Также президент ответил на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан из-за санкций в отношении России, о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблемах международной торговли.