Общественную палату создали при мажилисе

В среду в ходе пленарного заседания мажилис проголосовал за создание общественной палаты, которая должна стать диалоговой площадкой между парламентом, правительством и гражданским обществом.

«Необходимость создания при мажилисе глубокой, всесторонней диалоговой площадки между парламентом, правительством и гражданским обществом в связи с социально-экономическими, общественными процессами в нашей стране – это веление времени», - объяснил необходимость создания общественной палаты депутат Ерлан Саиров.

По его мнению, палата придаст импульс «системному укреплению связей между мажилисом и представителями гражданского общества, экспертным сообществом». Ее основной целью станет общественная экспертиза и общественные слушания.

«Палата станет площадкой, где известные общественные деятели, активные граждане со всех регионов страны будут выражать свое мнение по таким актуальным, глобальным проблемам, как государство и общество, духовное развитие, экономическая жизнь», - заверил депутат.

Кроме того, по его словам, общественная палата должна стать школой общественно-политического просвещения. При этом функционировать она будет по принципу ротации, то есть ее состав будет меняться на системной основе. Членами палаты смогут стать представители партий, представленных в парламенте, а также непарламентских партий, граждане, специализирующиеся на изучении парламентаризма в стране, активные граждане, эксперты в разных сферах и политологи.