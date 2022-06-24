США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на $450 млн

В заявлении Пентагона говорится, что пакет будет включать в себя четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), 18 прибрежных и речных патрульных катеров и тысячи единиц боеприпасов.

В четверг Украина получила первую партию HIMARS, которая, как надеется Киев, может помочь переломить ситуацию в многомесячной битве. Всего от США должно поступить четыре HIMARS.

После вторжения России в Украину США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму $6,1 млрд.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине, который предусматривает поставки оружия и боеприпасов на $1 млрд. В этот пакет войдут гаубицы и боеприпасы к ним и к ракетным установкам.