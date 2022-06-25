В Алматы десятки журналистов вышли на митинг

В Алматы в парке имени М. Ганди проходит митинг в защиту свободы слова. Собрались около 60 человек, передает корреспондент Власти.

«Как вы знаете, у нас в Конституции закреплена гарантия свободы слова, цензура запрещается. Я на днях в интервью у Дудя прочитала хорошую фразу: “Ощущение цензуры”. Это когда цензура законом запрещена, но она все равно ощущается. Мы давно говорим о том, что нам нужен новый закон о СМИ, который убрал бы те нелепые ограничения, противоречившие Конституции», - заявила президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

Она подчеркнула, что нужно добиваться того, чтобы новый закон о СМИ, который хотят принять в стране, «был приличным, действительно защищал права журналистов, права блогеров, а не ограничивал их».

«Речь о статусе журналиста – это красивая картинка. Это обозначает льготную аккредитацию при единой аккредитации Министерства. Если ты не соблюдаешь кодекс этики, то ты не получишь аккредитацию. Они пытаются ввести касты журналистов. Это практическое деление журналистов на касты чрезвычайно вредно, и мы будем добиваться того, чтобы этого не было», - заявила Калеева.

«Нас блокировали без суда и следствия. Наш митинг за то, чтобы этого никогда не было. Подлинная свобода слова. Против цензуры, против самоцензуры. Я считаю, что раз в год журналисты имеют право выйти на эту сцену и заявить о себе», - отметил главный редактор издания ORDA.KZ Гульнар Бажкенова, которое выступает организатором митинга.

Также выступил политик Булат Абилов, который заявил, что у граждан забрали право говорить открыто.

«Мы виноваты в том, что позволили власти и президенту так издеваться над нами тридцать лет. По природе человека сначала было слово. Я уверен, что это слово было свободным. Каждый мог говорить открыто и свободно то, что он думает. У нас это право сейчас забрали. В такой стране живем, но с этим нельзя мириться. Нужно бороться», - сказал Абилов.

Он также обратил внимание на активистку и участницу незарегистрированной Демократической партии Казахстана Ингу Иманбай, которая находится среди участников митинга. В середине марта ее супруг Жанболат Мамай был задержан за распространение заведомо ложной информации и оскорбление представителей власти.

«Это недопустимо. Он столько делает для нашей страны. Мы должны бороться, чтобы Жанболат был на свободе. Чтобы мы все, журналисты, были на свободе», − подчеркнул политик.

Журналист Ардак Букеева отметила, что свободы слова нет не только в политической журналистике, но и в экономической, назвав ситуацию, которая сложилась в СМИ, на пределе». По ее словам, в стране «уничтожили все независимые каналы». А журналист Амангельды Батырбеков подчеркнул, что в регионах еще сложнее, чем в больших городах – там больше давления и преследований журналистов.

«Я считаю, что новый закон о СМИ нам не нужен, потому что он ничем не лучше, чем действующий», - заявила Букеева.

Министерство информации и общественного развития предлагает в новый закон, которому еще нет названия, включить не только СМИ и журналистов, но и социальные сети, назвав блоги средство массовой коммуникации, а блогерам дать официальный статус, права и обязанности. При этом нужно будет регистрировать свое СМК. Кроме этого, в МИОР появится комиссия по этике, которая разработает единый и обязательный для всех журналистов Кодекс этики. И те, кто его подпишет, получат аккредитацию и множество привилегий: ходить на открытые официальные мероприятия, проводить расследования, сохранять втайне источники информации и иметь право на получение жилья.