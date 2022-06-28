​В одном из районов Туркестанской области не работают очистные сооружения, их эксплуатация должна была начаться в 2018 году

Очистные трубы для озера со сточными водами в районе Сайрам в Туркестанской области не вводят в эксплуатацию пятый год из-за действий подрядчика. На их строительство из бюджета было выделено 847 млн тенге. Местные жители опасаются вспышек инфекций из-за высокой загрязненности водоема, сообщает издание Отырар .

Местные жители обеспокоены возможной вспышкой инфекций из-за отходов, которые сливаются в озеро. Они утверждают, что все канализационные стоки сбрасываются в воду, а после − в арык. По их словам, вода используется для земледеятельности. Кроме того, во время дождей озеро разливается и топит поля, после чего вода впитывается в землю, в то время как население использует колодцы.

«В июне 2018 года объект должны были сдать, но подрядчик не справился и закончил строительство лишь зимой. Мы должны были его принять, но подключить насосы застройщик не смог. Мы и не приняли объект. Тогда наш отдел ЖКХ подал в суд. С того времени трижды сменились представители отдела ЖКХ. После этого и до сегодняшнего дня мы подавали иски в суд еще 6 раз», — говорит Мадияр Оразалиев, заместитель акима Сайрамского района.

По словам подрядчика, запуск сооружений не произошел из-за некачественных китайских двигателях. В 2020 году дело против него направили в суд, но вскоре оно было закрыто за отсутствием состава преступления.

«По нашей информации, согласно ПСД стоимость российского оборудования стоит около полумиллиона тенге, чуть больше. Заказчик принял коммерческое предложение на китайское оборудование, которое так же стоит около 500 млн. тенге. Но вместе с тем, по нашей информации, поставщик двигателя также предоставил ценовое предложение самому подрядчику этого проекта, где эта сумма в два раза ниже», — говорит Нурдаулет Самет, первый заместитель начальника управления агенства по противодействию коррупции Туркестанской области.





