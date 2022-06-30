Вопросы усиления карантинных мер вынесут на МВК – Тугжанов

При этом пока критической ситуации нет
Тамара Вааль, Власть
Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией на заседание межведомственной комиссии вынесут вопросы усиления карантинных мер. Об этом в четверг в кулуарах совместного заседания палат парламента сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
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