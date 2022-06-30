Вопросы усиления карантинных мер вынесут на МВК – Тугжанов

Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией на заседание межведомственной комиссии вынесут вопросы усиления карантинных мер. Об этом в четверг в кулуарах совместного заседания палат парламента сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», - сказал Тугжанов.

Он отметил, что вакцинация – это главный вопрос, но пока критической ситуации нет.

При этом, считает Тугжанов, в случае активизации и роста больных в стране могут вернуть масочный режим.