При этом пока критической ситуации нет
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Вопросы усиления карантинных мер вынесут на МВК – Тугжанов
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Власть

Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией на заседание межведомственной комиссии вынесут вопросы усиления карантинных мер. Об этом в четверг в кулуарах совместного заседания палат парламента сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», - сказал Тугжанов.

Он отметил, что вакцинация – это главный вопрос, но пока критической ситуации нет.

При этом, считает Тугжанов, в случае активизации и роста больных в стране могут вернуть масочный режим.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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