Казахстан намерен привлечь швейцарскую компанию для производства вагонов по европейским стандартам

До 2029 года планируется приобрести более 530 вагонов
Тамара Вааль, Власть
Министерство индустрии и инфраструктурного развития прорабатывает вопрос привлечения швейцарской компании Stadler Rail для организации в стране производства пассажирских вагонов по европейским стандартам. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. председателя комитета транспорта данного ведомства Касым Тлепов, до 2029 года планируется приобрести более 530 вагонов этой компании.
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