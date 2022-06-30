Казахстан намерен привлечь швейцарскую компанию для производства вагонов по европейским стандартам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития прорабатывает вопрос привлечения швейцарской компании Stadler Rail для организации в стране производства пассажирских вагонов по европейским стандартам. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. председателя комитета транспорта данного ведомства Касым Тлепов, до 2029 года планируется приобрести более 530 вагонов этой компании.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по привлечению швейцарской компании Stadler для организации здесь производства пассажирских вагонов по европейским стандартам. В целом до 2029 года будет приобретено более 530 таких вагонов», - сообщил Тлепов.

Он отметил, что за последние десять лет в стране обновлено более 110 пассажирских вагонов, однако средний износ остается высоким – порядка 46%. В текущем году планируется закупить еще 73 новых вагона. Кроме того, только за последние пять месяцев в МИИР поступило более 1 000 обращений.

«Каждое обращение было рассмотрено и приняты соответствующие меры. В том числе мы за пять месяцев проверили более 200 вагонов, и в них было выявлено 431 нарушение, наложены штрафы на сумму порядка 32 млн тенге», - подчеркнул и.о. председателя комитета.

Он также сообщил, что в данное время МИИР корректирует стандарт к пассажирским перевозкам в части ужесточения требований.