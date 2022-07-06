В Актобе обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий вынесли приговор – Нуралы Шахкозову, Мади Жумабеку и Елхату Косыбаеву суд назначил наказание по три с половиной года ограничения свободы, сообщает радио «Азаттык» .

Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 уголовного кодекса («Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват»). Они заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

Суд также постановил, что до истечения срока наказания они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Суд назначил Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву по 100 часов принудительных работ ежегодно.

Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, Елхат Косыбаев 5 января, выступая перед собравшимися возле акимата Актюбинской области, призвал актюбинцев отправиться в аэропорт, чтобы не допустить прибытия в страну войска из-за рубежа. Вечером 5 января в аэропорт поехали Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек. Они, по версии обвинения, «наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи», не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания. По данным прокурора, они вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Малиев разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и столицу, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 млн тенге. Сумму ущерба подсудимые возместили.