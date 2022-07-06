Ранее он подписал процессуальное соглашение
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Суд приговорил Азамата Батырбаева к четырем с половиной годам условно
АЗАМАТ БАТЫРБАЕВ, ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Суд города Талдыкорган приговорил Азамата Батырбаева, пострадавшего в январе от пыток, к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Об этом «Азаттыку» сообщила его сестра Гульмира Сейдахметкызы.

Ранее, 20 июня, адвокат Батырбаева – Бауыржан Азанов сообщил «Азаттыку», что его подзащитный подписал процессуальное соглашение и признал вину – он был подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий – фото со следами пыток на его теле облетело соцсети. Батырбаев был задержан в январе по подозрению в участии в массовых беспорядках в Талдыкоргане. Позже по факту пыток Батырбаева было возбуждено уголовное дело и в марте был задержан подозреваемый в пытках. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan говорил, что хорошо знает об этой ситуации и заявлял о недопустимости подобного. Адвокат Батырбаева – Бауыржан Азанов нередко заявлял о многочисленных нарушениях в расследовании уголовного дела.

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