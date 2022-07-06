Умер архитектор Александр Коржемпо

5 июля не стало известного казахстанского архитектора Александра Коржемпо. Он умер в Алматы в возрасте 88 лет. Историк архитектуры Алмас Ордабаев называет Коржемпо первым казахстанским модернистом. Александр Иванович автор здания кинотеатра «Арман», АСК-2 (Желтоксан-Тимирязева), входной группы Парка первого президента, жилого дома на Курмангазы-Фурманова (где был магазин «Пионер») и других зданий.

Александр Коржемпо окончил МАРХИ и начал работать архитектором в Бишкеке, потом перебрался в Алматы, где его первым проектом стало здание кинотеатра «Арман» в 1968 году. Это было необычное и не для всех тогда понятное сооружение без окон, с внутренним двориком, где росли деревья и цветы. Александр Иванович объяснял, что это сделано для того, чтобы зритель, входя в здание кинотеатра, отгородился от окружающего мира, чтобы погружение в мир кино было наиболее полным.

В нулевые годы и до сих пор здание перестраивается, были попытки вернуть фасад к первоначальному облику. К этим трансформациям «Армана» Коржемпо относился так: «Таково требование времени. Поэтому никогда не надо жалеть, что твой объект превращается в какую-то такую структуру, которую ты бы никогда не сделал бы, которая тебе не нравится. Это уже не твоё. Ты родил — и всё. Дальше он уже живёт своей жизнью. Он живёт своей жизнью с теми людьми, которые непосредственно к нему имеют отношение. Выполняет те требования, которые им нужны», - говорил он в интервью.

В 1983 году по проекту Коржемпо был построен Аппаратно-студийный комплекс на Тимирязева-Желтоксан. Тогда этот проект был встречен многими в штыки. В 2019 году его начали реконструировать, после возмущения общественности строительная компания привлекла к ремонту автора сооружения.

Последние годы Александр Иванович преподавал в Каспийском университете. Там же мы записали с ним интервью, в котором он так рассуждал об архитектуре Алматы: «Существенной особенностью города Алматы является его земля. Даже если вы ничего не делаете, у вас вырастают деревья, кусты, зеленые насаждения. И еще вода. Вы знаете, есть города, в которые все время нужно завозить воду. У нас же есть прекрасная вода, горная, талый лед, живая вода.

Это то, что нам дано природой, любой профессионал должен в первую очередь пользоваться тем, что у него есть. Так вот, у нас в городе есть природные факторы, которые формируют ауру Алматы. Архитектура Алматы может строиться не на применении каких-то архитектурных объемов, в погоне за какими-то стилями, не на повторении объектов, которые мы видели за рубежом, она может строиться на том, что мы имеем: на благоустройстве, на ландшафтных принципах».