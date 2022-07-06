Суд оштрафовал Ингу Иманбай на 70 МРП

Суд в среду назначил Инге Иманбай, активистке незарегистрированной Демократической партии, административный штраф в размере 70 МРП (1 МРП = 3 180 тенге) за «организацию несанкционированного митинга», сообщил Власти по телефону ее адвокат Ернар Кенжебаев.

«Уже административный суд завершен, ей штраф назначили 70 МРП по статье 488 части 12 “За организацию мирного митинга, нарушение законодательство мирных митинга, совершенных повторно», – сказал Кенжебаев.

По его словам, также оштрафовали нескольких сторонников Демпартии, участвовавших в митинге в день столицы.

Ранее активисты Демпартии заявили, что их задержанные соратники, включая Ингу Иманбай, Аружан Дуйсебаеву, были избиты в автозаке.

«При задержании, когда сажали в автозак, как я понял, ее толкнули, она сильно ударилась и повредила спину. Потом Ингу в больницу увезли, соответствующую справку выписали и в Медеуское РУВД привезли», – пояснил адвокат Кенжебаев.

Днем в среду до двух десятков сторонников Демпартии собрались у памятника Абаю в Алматы в День столицы, который также является днем рождения бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Они требовали судить Назарбаева и освободить лидера партии Жанболата Мамая, который находится под арестом с конца февраля. Спустя несколько минут сотрудники СОБР их задержали и увезли в Медеуское управление полиции.