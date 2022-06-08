Мамаю предъвили обвинение в организации массовых беспорядков во время январских событий

Лидеру незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболату Мамаю предъвили новые обвинения в “организации массовых беспорядков” и в “распространении ложной информации” во время январских событий. Об этом сообщила жена политика Инга Иманбай , опубликовав письмо Мамая из следственного изолятора.

«Сегодня узнал о предъявлении мне обвинения сразу по двум тяжким статьям Уголовного Кодекса – по статье 272, часть 1, и по статье 274, часть 4. Это значить, что меня обвиняют в организации беспорядков и распространении заведомо ложной информации во время январских беспорядков», – говорится в письме политика.

По словам Мамая, «организацию беспорядков» ему вменяют за проведения мирного митинга 4 января на площади возле «Алматы арена». Политик не согласен с этими обвинениями и считает данные уголовные дела политически мотивированным преследованием оппозиционного деятеля.

«Это показывает страх власти перед независимыми политическими силами. Меня сажали и преследовали при Назарбаевском правлении. То же самое происходит и сейчас, во время Токаева», – заявил он.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.