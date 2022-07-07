Нефть торгуется около $100 за баррель

Нефть марки Brent торгуется на лондонской бирже ICE по $100,55 за баррель. Накануне нефть впервые с апреля опускалась ниже $100.

За два дня нефть потеряла около $15. Это происходит на фоне ожиданий мировой рецессии, которая может сократить спрос на нефть, пишет The Bell.

Вероятность рецессии и степень ее влияния аналитики оценивают по-разному.

Модель Bloomberg, хорошо предсказавшая рецессии в США 2001 и 2008 года, сейчас дает вероятность в 38% в следующие 12 месяцев и в 75% до конца 2024 года. Еще в мае вероятность была нулевой. Это результат действия двух факторов: снижения прогнозов прибыли компаний и падения потребительской уверенности в июне из-за максимальной за десятилетия инфляции. Аналитики Goldman Sachs недавно повысили прогноз вероятности рецессии в 2023 году с 15% до 30%.

Есть риск, что прогнозы станут самосбывающимися, говорят экономисты: страх домохозяйств и бизнеса перед будущим способен обвалить потребление, а потом рынок труда и инвестиции. Первые признаки упадка спроса уже видит малый бизнес типа баров и парикмахерских, рецессии в ближайший год ждут 70% опрошенных американцев.

Рецессию в еврозоне Goldman Sachs предсказывает с вероятностью 40%, в Великобритании — 45%. А министр экономики Германии Роберт Хабек назвал страх перед рецессией в стране «повсеместным». Здесь причиной видится почти исключительно «газовая война» со стороны России: еврочиновники не исключают полной остановки поставок, Германии уже приходится спасать Uniper — некогда крупнейшего клиента «Газпрома».

Прогнозы роста мирового ВВП в 2022 году инвестбанки и международные организации в последнее время только снижают: Всемирный банк — до 2,9% с 4,1%, Fitch — c 3,5% до 2,9%, ОЭСР — с 4,5% до 3%.