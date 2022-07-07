В период следствия Лариса Пак перенесла инсульт и позднее скончалась
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Антикор расследует незаконные методы следствия по делу бывшей главы комитета фармации
Фото агентства Казинформ

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения Ларисы Пак, сообщил Антикор в понедельник.

Ларису Пак в 2017 году заподозрили во взяточничестве, она была помещена в СИЗО, где перенесла инсульт. Уголовное дело в отношении Пак было прекращено за отсутствием состава преступления, а 6 июля 2019 года она скончалась от последствий болезни.

7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, напомнили в Антикоре.

«Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции, в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции, выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

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