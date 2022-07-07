Антикор расследует незаконные методы следствия по делу бывшей главы комитета фармации

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения Ларисы Пак, сообщил Антикор в понедельник.

Ларису Пак в 2017 году заподозрили во взяточничестве, она была помещена в СИЗО, где перенесла инсульт. Уголовное дело в отношении Пак было прекращено за отсутствием состава преступления, а 6 июля 2019 года она скончалась от последствий болезни.

7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, напомнили в Антикоре.

«Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции, в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции, выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.