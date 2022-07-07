Антикор расследует незаконные методы следствия по делу бывшей главы комитета фармации

В период следствия Лариса Пак перенесла инсульт и позднее скончалась
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения Ларисы Пак, сообщил Антикор в понедельник.
Еще по теме:
- До 243 выросло число уголовных дел по фактам пыток задержанных после январских событий
- Число уголовных дел о пытках задержанных после январских событий в Казахстане выросло до 203
- Токаев прокомментировал пытки в отношении Азамата Батырбаева в Талдыкоргане
- 178 уголовных дел о пытках задержанных после январских событий расследует антикоррупционная служба – Генпрокуратура
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые