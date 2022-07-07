Временная остановка поездов на казахстанско-китайской границе продлится как минимум до 9 июля – КТЖ

Причиной являются заторы на границе
Временная остановка перегрузочных поездов на погранпереходах Алашанькоу и Хоргос на казахстанско-китайской границе продлится как минимум до 9 июля, сообщается на сайте нацкомпании «Казахстан темир жолы». Приостановка началась в субботу, 2 июля. Исключение составляют грузовые поезда по маршруту Китай – Европа.
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