Временная остановка поездов на казахстанско-китайской границе продлится как минимум до 9 июля – КТЖ

Временная остановка перегрузочных поездов на погранпереходах Алашанькоу и Хоргос на казахстанско-китайской границе продлится как минимум до 9 июля, сообщается на сайте нацкомпании «Казахстан темир жолы». Приостановка началась в субботу, 2 июля. Исключение составляют грузовые поезда по маршруту Китай – Европа.

Как поясняется, причиной временной остановки погрузки являются заторы на границе. С мая здесь находится более 25 тыс. импортных контейнеров, при этом пропускная способность составляет всего один поезд (50 контейнеров) в сутки, отметил генеральный директор New Silk Road Intermodal Джеки Ян. По его словам, недостающие контейнеры занимают пути и вагоны, а это в свою очередь влияет на оборачиваемость вагонов.

Вероятно, что приостановка будет продлена и после 9 июля, отмечается в сообщении, но это не повлияет на отправление поездов с фиксированным интервалом.