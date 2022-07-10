Казахстан разрешил гражданам Китая, Ирана и Индии двухнедельный безвизовый въезд

Казахстан в одностороннем порядке ввел безвизовый въезд на 14 дней для граждан Китая, Индии и Ирана, сообщил комитет миграционной службы республики.

«Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям», - говорится в сообщении комитета.

Безвизовый въезд введен с 8 июля постановлением правительства.

Одновременно утратил силу режим 72-часового безвизового режима, который ранее действовал для граждан Индии и Китая.

В комитете также обратили внимание, что «суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода».

В настоящее время в Казахстан могут въезжать без виз граждане 76 стран, среди них в том числе все страны Евросоюза, США, Канада, Корея, Япония, Турция, большинство стран Ближнего Востока, а также постсоветские государства, за исключением Туркменистана.