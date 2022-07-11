Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық»

Указом Касым-Жомарта Токаева спортсмен-инструктор
РГКП «Дирекция развития спорта» министерства культуры и спорта Елена Рыбакина награждена
орденом «Достық» ІІ степени, сообщила пресс-служба президента.
Награда присуждена за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.
В субботу казахстанская спортсменка Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона-2022. В финале она сразилась со второй ракеткой мира Онс Жабер.
23-летняя Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей Турнир Большого Шлема в одиночном разряде. Для нее это было первое участие в турнире Большого шлема. До 2018 года она выступала за Россию, затем сменила спортивное гражданство. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Рыбакина занимает 23-е место.