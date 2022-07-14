Инфляция в Казахстане превысила уровень 2015 года – Токаев

По итогам первого полугодия 2022 года экономика Казахстана выросла до 3,4%. Однако и инфляция выросла до 14,5%, превысив уровень 2015 года, заявил в четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Несмотря на сложные геополитические вызовы, наша страна развивается стабильно. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор вырос на 4,1%», - сказал Токаев.

Он отметил, что значительный прогресс достигнут в области обрабатывающей промышленности.

«Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5%, превысив уровень 2015 года», - отметил глава государства.

Токаев заявил о неэффективности мер правительства по стабилизации цен, считая, что кабмин переложил всю ответственность на регионы.

«Наиболее серьезной проблемой является рост инфляции. На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Его уровень достиг 19,2%. В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали процентов на 80%. Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными. Правительство хочет остановить инфляцию по старинке и выделяет дополнительные средства из бюджета, корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот», - сказал Токаев.

По его словам, правительство переложило всю ответственность на регионы.

«Они используют административный ресурс и ходят по магазинам, других подходов и новых идей нет. Такая работа никогда не была более эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что международные институты прогнозируют замедление мировой экономики, соответственно, инфляция может резко возрасти, «есть даже угроза того, что такая ситуация приведет к глобальной стагнации».

«В такой ситуации основной задачей правительства и Национального банка должна стать стабилизация инфляции и увеличение доходов граждан. Также необходимо создавать новые рабочие места», - сказал президент.