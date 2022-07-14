Канат Таймерденов возглавил департамент по противодействию экстремизму МВД

Ранее он возглавлял департамент полиции Алматы
Канат Таймерденов назначен начальником департамента по противодействию экстремизму министерства внутренних дел, сообщает «Казинформ».
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