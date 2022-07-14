Ранее он возглавлял департамент полиции Алматы
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Канат Таймерденов возглавил департамент по противодействию экстремизму МВД
ФОТО С САЙТА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ АЛМАТЫ

Канат Таймерденов назначен начальником департамента по противодействию экстремизму министерства внутренних дел, сообщает «Казинформ».

«Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, Таймерденов с января 2020 года занимал пост начальника департамента полиции города Алматы. В июне этого года он ушел в отставку.

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