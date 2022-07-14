14,3 млрд тенге выплатило государство бизнесу, пострадавшему во время январских событий – Смаилов

Более 1,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали во время январских беспорядков, получили выплаты от государства на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом в четверг в ходе расширенного заседания правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«Порядка 1,7 тыс. субъектов МСБ, пострадавших во время январских беспорядков, получили выплаты на общую сумму 14,3 млрд тенге», - сообщил Смаилов.

В целом, отметил он, правительством проводится работа по развитию предпринимательства, реализуется соответствующий национальный проект, в рамках которого широко используется инструмент льготного кредитования под 6% в приоритетных секторах экономики. В том числе с февраля текущего года в малых городах, моногородах и селах внедрено льготное микрокредитование под 5%. Для бизнеса, получающего господдержку, введено обязательное встречное условие по созданию новых рабочих мест. Снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что увеличило охват субъектов МСБ мерами господдержки.