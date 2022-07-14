14,3 млрд тенге выплатило государство бизнесу, пострадавшему во время январских событий – Смаилов

Выплаты получили 1,7 тыс. субъектов МСБ
Тамара Вааль, Власть
Более 1,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали во время январских беспорядков, получили выплаты от государства на сумму 14,3 млрд тенге. Об этом в четверг в ходе расширенного заседания правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
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