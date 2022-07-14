Токаев объявил выговоры министрам Султанову и Карашукееву за дефицит сахара

Казахстан на 90% зависит от импортного сахара, и это «серьезный просчет правительства», заявил в четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.

«Из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действует только четыре – в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть, 31%. Минсельхозом планируется увеличить долю свекольного сахара в шесть раз к 2026 году, с 7 до 43%. Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократилось на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговор министрам Бахыт Султанов и Ерболу Карашукееву», - заявил Токаев.

Как подчеркнул президент, правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Его целью должно стать значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход к самообеспечению. По мнению главы государства, интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, просто «нужны правильные подходы».

«Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение», - высказался Токаев.

Он также напомнил, что ранее был разработан план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Однако «вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений».

«Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП», - также поручил глава государства.

Также Токаев подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки многократно возрастает актуальность продовольственной безопасности.

«Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34%. Цена пшеницы выросла на 47%, круп – на 18%. Из-за засушливой погоды ожидается снижение урожайности в странах Европейского союза, США, Канаде и других. На этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства. Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока – на 7,5%, сахара – на 5,6%, сыров – на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%. В частности, ввоз молока увеличился на 17%», - констатировал президент.

По его словам, профильное министерство докладывает, что в 2023 году Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы (доля импорта – 40%), колбасным изделиям (44%) рыбе (60%), сырам и творогу (50%), сахару (60%), молочной продукции (4%), однако «мы видим иную картину».