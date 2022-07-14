Токаев поручил принять срочные меры по снижению младенческой и материнской смертности

Президент Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в Казахстане увеличилась младенческая смертность, не назвав при этом цифры. По его словам, следует принимать срочные меры. Да и в целом, считает глава государства, в сфере здравоохранения «много насущных вопросов».

«Одной из главных задач правительства является охрана здоровья матерей и детей. К сожалению, детская смертность увеличилась. Растет и материнская смертность. Я поручил проверить состояние перинатальной службы. По его заключению, должны быть приняты соответствующие меры. Но вся работа остановилась на уровне аудита», - заявил Токаев.

Он констатировал, что большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам, поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему.

«В целом, если говорить о сфере здравоохранения, здесь очень много насущных вопросов. Смертность от хронических заболеваний в Казахстане очень высока. Особенно по сравнению со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития, у нас очень плохое положение. Несмотря на увеличение количества денег, выделяемых на сферу медицины, поднятые здесь проблемы так и не решены. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около трех миллионов человек исключены из медицинского страхования. Из-за этого они не могут в полной мере пользоваться услугами здравоохранения», - также отметил президент.

Он поручил правительству совместно с агентством стратегического планирования и реформ подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования.

Кроме этого, отметил Токаев, слишком медленно продвигается работа по цифровизации системы здравоохранения.

«В целом текущий уровень цифровизации не облегчает работу врачей. В сфере здравоохранения работает более 40 информационных систем. У каждой системы есть свои недостатки. Министерство же убегает от ответственности и не принимает четкого решения. От этого страдают врачи и граждане. Правительство должно решить эту проблему как можно скорее», - заявил глава государства.