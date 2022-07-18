Суд добавил еще два месяца к пятилетнему тюремному сроку Маргулана Боранбая

Напоминаем, что в марте этого года Алмалинский районный суд признал национал-патриота Маргулана Боранбая виновным в разжигании межнациональной розни и пропаганде насильственного захвата власти и приговорил к лишению свободы на 5 лет. Такой же срок получил Данат Намазбаев за призывы к свержению власти. После этого была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд. Как сообщает «Медиазона», сегодня и этот суд признал обоих виновными и увеличил срок наказания для Боранбая еще на два месяца.

14 марта этого года блогеры Данат Намазбаев и Маргулан Боранбай были осуждены на пять лет за посты в соцсетях. Адвокаты подали апелляцию, которую и рассмотрел городской суд. У защиты возник вопрос: почему в рамках обвинения по преступлению против государственного строя, потерпевшими признали физических лиц, которые не имеют отношения к госуправлению.



«Я осужден по части 2 статьи 179 (пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан) УК РК. Потерпевшие не являются представителями власти, чтобы от лица власти обвинять меня в призывах к захвату власти или ее удержанию. Ни прямо, ни косвенно, ни Юрин, ни Смагулова, ни Саитов, властью не являются. Но по их заявлению я осужден к пяти годам лишения свободы, при том, что сама власть, насколько мне известно, никаких явных конкретных претензий ко мне не предъявила», - прокомментировал Данат Намазбаев.

Адвокаты Жанара Балгабаева и Бауржан Азанов сообщили «Медиазоне» о том, что суд добавил два месяца к тюремному сроку Боранбая, приговор в отношении Намазбаева остался без изменений.

Приговор прокомментировал директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис: «К сожалению, эти приговоры выносятся на базе предположений. Есть мнение одного эксперта, например, Акбаровой, которая хорошо известна в политических делах своими экспертизами. И есть Карымсакова, которая делает противоположную экспертизу, но ее мнение не принимается во внимание, хотя очевидно, что имеются две разные точки зрения. И вот точка зрения г-жи Акбаровой является предположительной, и весь приговор строится на предположении. И самое главное – по таким судам уже давно никто не указывает умысел, а что человек хотел, это же умышленное преступление, что он там хотел в действительности свергнуть или нет, и как вы доказываете, какой у него был умысел. И когда умысел не доказывают, в результате вся эта конструкция на песке. Т.е это предположение эксперта, с этим не согласен сам осужденный и выносится такой достаточно жесткий приговор».

Адвокат Жанна Уразбахова заявила, что приговор будет обжалован в Верховном суде Республики Казахстан.