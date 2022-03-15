Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого

В Алматы экономиста Даната Намазбаева и активиста Маргулана Боранбая, выступавших против политики и действий России, в том числе вторжения российских войск в Украину, осудили на пять лет каждого, сообщает КазТАГ .

«В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по обвинению в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, социальной розни, а также на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, а также пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной и расовой принадлежности, с использованием сетей телекоммуникации, группой лиц, неоднократно (часть 2 статьи 174 УК РК), а также пропаганде к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, с использованием сетей коммуникации, группой лиц (часть 2 статьи 179 УК), по которой суду предан также Н.», - говорится в сообщении Алмалинского районного суда города.

Суд посчитал, что подсудимые с 2018 года публиковали на своих страницах в социальной сети посты, «направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности». Кроме того, Маргулан Боранбай в Facebook, «представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами РК». Аналогичные публикации в соцсети «допустил» и Данат Намазбаев, предлагая радикальные меры по борьбе с коррупцией.

Суд признал обоих виновными и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Как отмечает КазТАГ, Данат Намазбаев и Маргулан Боранбай неоднократно высказывались против агрессивных выпадов со стороны российских политиков в адрес Казахстана и активно выступали против усиления интеграционных связей с Россией, а также подвергли критике вторжение России в Украину.