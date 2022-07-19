Они реабилитированы и имеют право на компенсацию
  • 1850
Верховный суд полностью оправдал Матаевых
Во время суда в 2016 году. Фото Тамары Вааль

Верховный суд Казахстана полностью оправдал казахстанских журналистов Сейтказы и Асета Матаевых, передает агентство КазТАГ.

На заседании во вторник Верховный суд отменил приговор суда Астаны от 9 декабря 2016 года в отношении Сейтказы и Асета Матаевых. Зачитывая свой вердикт, судья пояснил, что Матаевы реабилитированы и оправданы, а также имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, которые вели уголовный процесс.

Сейтказы и Асет Матаевы с момента возбуждения уголовного дела настаивали на своей невиновности и политической подоплеке преследования. Оба были осуждены к реальному лишению свободы. Сейтказы Матаев вышел на свободу в конце 2017 года, его сын – спустя год.

Сейтказы Матаев возглавляет Союз журналистов Казахстана, является учредителем агентства КазТАГ, которое возглавляет его сын Асет.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​В ухудшении эпидситуации в Алматы виновато население и врачи, считает президент
Новости
Более двух тысяч человек поддержали петицию за отставку Даурена Абаева
Новости
США включили Казахстан в список стран для транзита подсанкционных товаров в Россию и Беларусь
Новости
Более полутора тысяч случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Новости
Суд отменил все сделки купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
До 4 тысяч случаев коронавируса в сутки прогнозирует Минздрав