Верховный суд полностью оправдал Матаевых

На заседании во вторник Верховный суд отменил приговор суда Астаны от 9 декабря 2016 года в отношении Сейтказы и Асета Матаевых. Зачитывая свой вердикт, судья пояснил, что Матаевы реабилитированы и оправданы, а также имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, которые вели уголовный процесс.

Сейтказы и Асет Матаевы с момента возбуждения уголовного дела настаивали на своей невиновности и политической подоплеке преследования. Оба были осуждены к реальному лишению свободы. Сейтказы Матаев вышел на свободу в конце 2017 года, его сын – спустя год.

Сейтказы Матаев возглавляет Союз журналистов Казахстана, является учредителем агентства КазТАГ, которое возглавляет его сын Асет.