Инге Иманбай разрешили проводить встречи с Жанболатом Мамаем до октября этого года

В пятницу активистке Инге Иманбай вернули право проводить встречи с ее мужем Жанболатом Мамаем до октября этого года. Ранее она была лишена статуса прямого защитника Мамая, поскольку проходит свидетелем по его делу об организации массовых беспорядков и распространении ложной информации во время январский событий, сообщила активистка во время прямого эфира в Facebook .

«Вчера вышел указ о том, что я не смогу видеться с Жанболатом. Мы пришли к зданию прокуратуры протестовать против этого решения. Мне было больно, что теперь я не могу встречаться с Жанболатом, потому что в январе мы видели, на что способны власти. Сегодня мы пришли вернуть мне право видеться с законным мужем. Даже если я не давала показаний, меня считают свидетелем в его деле за то, что я вышла вместе с ним на митинг 4 января. Именно поэтому мне не вернули статус прямого защитника. Поскольку народ и СМИ собрались на митинг, с сегодняшнего дня до октября я могу в любое время зайти к Жанболату. Я не знаю, почему только до октября. При этом я не могу участвовать в следственных действиях», − сообщила Иманбай.

21 июля стало известно, что Иманбай лишили статуса прямого защитника Мамая, а также запретили доступ к мужу, находящемуся под арестом с конца февраля. Активистка также заявляла, что ее вынуждали давать показания против мужа, но она отказалась это делать. «Они по ложным обвинениям закрыли в тюрьму моего супруга, меня саму избивали, устраивали гонения, и теперь хотят лишить меня моих же законных прав», − писала она.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. В июне политику предъвили новые обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации» во время январских событий.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.