Ранее активистку лишили статуса защитника Мамая и запретили свидания с ним
Инге Иманбай разрешили проводить встречи с Жанболатом Мамаем до октября этого года
фото Алмаса Кайсара

В пятницу активистке Инге Иманбай вернули право проводить встречи с ее мужем Жанболатом Мамаем до октября этого года. Ранее она была лишена статуса прямого защитника Мамая, поскольку проходит свидетелем по его делу об организации массовых беспорядков и распространении ложной информации во время январский событий, сообщила активистка во время прямого эфира в Facebook.

«Вчера вышел указ о том, что я не смогу видеться с Жанболатом. Мы пришли к зданию прокуратуры протестовать против этого решения. Мне было больно, что теперь я не могу встречаться с Жанболатом, потому что в январе мы видели, на что способны власти. Сегодня мы пришли вернуть мне право видеться с законным мужем. Даже если я не давала показаний, меня считают свидетелем в его деле за то, что я вышла вместе с ним на митинг 4 января. Именно поэтому мне не вернули статус прямого защитника. Поскольку народ и СМИ собрались на митинг, с сегодняшнего дня до октября я могу в любое время зайти к Жанболату. Я не знаю, почему только до октября. При этом я не могу участвовать в следственных действиях», − сообщила Иманбай.

21 июля стало известно, что Иманбай лишили статуса прямого защитника Мамая, а также запретили доступ к мужу, находящемуся под арестом с конца февраля. Активистка также заявляла, что ее вынуждали давать показания против мужа, но она отказалась это делать. «Они по ложным обвинениям закрыли в тюрьму моего супруга, меня саму избивали, устраивали гонения, и теперь хотят лишить меня моих же законных прав», − писала она.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. В июне политику предъвили новые обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации» во время январских событий.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Более двух тысяч человек поддержали петицию за отставку Даурена Абаева
Новости
Более полутора тысяч случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Новости
До 4 тысяч случаев коронавируса в сутки прогнозирует Минздрав
Новости
Верховный суд полностью оправдал Матаевых
Новости
Минкультуры не запрещало показ «Базза Лайтера», но дало рекомендации прокатчику — Абаев
Новости
В микрорайоне Зердели Алатауского района снесут два недостроенных многоэтажных дома