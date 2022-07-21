Ингу Иманбай лишили статуса защитника Жанболата Мамая

Ингу Иманбай, супругу основателя Демпартии Жанболата Мамая, лишили статуса его защитника. Об этом Иманбай сообщила на своей странице в Facebook.

Накануне Иманбай не допустили к мужу, находящемуся под арестом. «Причиной стало то, что прокуратура города Алматы вынесла постановление о лишении меня статуса защитника прав Жанболата. А причиной такому лишению приводят то обстоятельство, что я на митинге 4 января была рядом с Жанболатом и являюсь свидетельницей», - написала Иманбай.

Она также добавила, что ее вынуждали давать показания против мужа, но она отказалась это делать. «Они по ложным обвинениям закрыли в тюрьму моего супруга, меня саму избивали, устраивали гонения, и теперь хотят лишить меня моих же законных прав», - также написала активистка.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. В июне политику предъвили новые обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации» во время январских событий.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.