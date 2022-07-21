Ее вынуждают давать свидетельские показания против мужа
Ингу Иманбай лишили статуса защитника Жанболата Мамая
Фото Алмаса Кайсара

Ингу Иманбай, супругу основателя Демпартии Жанболата Мамая, лишили статуса его защитника. Об этом Иманбай сообщила на своей странице в Facebook.

Накануне Иманбай не допустили к мужу, находящемуся под арестом. «Причиной стало то, что прокуратура города Алматы вынесла постановление о лишении меня статуса защитника прав Жанболата. А причиной такому лишению приводят то обстоятельство, что я на митинге 4 января была рядом с Жанболатом и являюсь свидетельницей», - написала Иманбай.

Она также добавила, что ее вынуждали давать показания против мужа, но она отказалась это делать. «Они по ложным обвинениям закрыли в тюрьму моего супруга, меня саму избивали, устраивали гонения, и теперь хотят лишить меня моих же законных прав», - также написала активистка.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. В июне политику предъвили новые обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации» во время январских событий.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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