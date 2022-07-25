Нацбанк повысил базовую ставку на 0,5 п.п. до 14,5%

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% с процентным коридором плюс-минус 1%. Регулятор принял это решение на фоне существенного выхода инфляции за прогнозируемую отметку, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление», − говорится в сообщении регулятора.

В июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты – продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.

Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания – в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае – 13,8%).

По оценкам Нацбанка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз в 13-15%. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике. Очередное решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 5 сентября 2022 года в 14:00 по времени столицы.