Столичный департамент АФМ расследует дело о создании финансовой пирамиды «Eden Life»

Организация предлагала инвестировать в мнимые проекты, запрашивая деньги в особо крупном размере
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует уголовное дело о создании финансовой пирамиды «Eden Life». Организация предлагала гражданам инвестировать в мнимые проекты, запрашивая деньги в особо крупном размере, сообщает пресс-служба АФМ.
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