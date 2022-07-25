Столичный департамент АФМ расследует дело о создании финансовой пирамиды «Eden Life»

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует уголовное дело о создании финансовой пирамиды «Eden Life». Организация предлагала гражданам инвестировать в мнимые проекты, запрашивая деньги в особо крупном размере, сообщает пресс-служба АФМ.

Орган следствия установил лица, заключавшие с жителями столицы договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.

«Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов. Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере», − говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.