Правительство обещает обеспечить сахарные заводы Казахстана гарантированным сырьем и сбытом – Султанов

Правительство Казахстана разрабатывает новую программу сахарной отрасли, потому что все предыдущие не были реализованы, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

В частности, кабмин намерен выделить субсидии на увеличение площадей для производства свеклы, усилить логистику и бесперебойные поставки сахара-сырца их третьих стран и ввести спорный механизм - инструменты минимального уровня контроля цен, которые позволят отечественным заводам «гарантировано выпускать на внутренний рынок необходимые объемы продукта без страха, что произойдет демпинг со стороны других стран».

По данным Султанова, на субсидии фермерам в рамках программы потребуется около 160 млрд тенге, и ожидается порядка 400 млрд тенге инвестиций в эту отрасль.

«У нас есть ряд субъективных и объективных причин (по дефициту сахара – В.), связанных и с климатическими условиями, и с доступностью воды, и так далее. Ряд программ своевременно не были реализованы, поэтому у нас такая зависимость (по сахару – В.)», - сказал Султанов.

В этой связи, отметил он, перед правительством поставлена задача разработать программу развития сахарной отрасли. В рамках ее будут отрабатываться вопросы субсидирования, встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, а также поддержка отечественных фермеров и заводов, чтобы «своевременно обеспечивалась сырьевая база для производства сахара».

«На сегодня определены четкие шаги для развития отечественной сахарной отрасли. В этом направлении, во-первых, нам необходимо максимально обеспечить сырьем наши отечественные сахарные заводы. Конечно, по сахарной свекловичной базе есть вопросы, поэтому, в первую очередь, необходимо обеспечивать сырьем сахарного сырца импортируемого из других стран. Для этого министерство торговли и интеграции занимается вопросами поиска и установке долгосрочных контрактов», - рассказал министр. Он объяснил, что в сезон, когда заводы перестают потреблять отечественное сырье, начинают искать сахар-сырец, который является биржевым товаром.

«Они выхватывают контракты, при этом, есть риск демпинга, когда поступает более дешевый сахар из соседних стран, и это не дает «дышать» нашим заводам, они вынуждены будут останавливаться в такие моменты. Так произошло. В последние несколько лет мы из 570 потребляемых тысяч тонн, порядка 370-400 тысяч тонн импортируем из России, потому что он более дешевый. Поэтому нам необходимо обеспечить сырьем, в первую очередь, заводы. С другой стороны, надо эти заводы обеспечить гарантированным сбытом для того, чтобы не было таких демпингов», - объяснил Султанов.

В этой связи правительство на площадке ЕАЭС и внутри страны проводят соответствующие расчеты по введению инструментов минимального уровня контроля цен, которые позволят отечественным заводам «гарантировано выпускать на внутренний рынок необходимые объемы продукта без страха, что произойдет демпинг со стороны других стран».

«Конечно же, это сложный механизм, это спорный механизм, и мы будем здесь работать на двусторонних и многосторонних площадках в этом направлении. Но за этот период мы должны обеспечить, чтобы и сахарные заводы встали на ноги, и создали соответствующий спрос для наших фермеров», - добавил вице-премьер.

Также, отметил он, необходимо развивать сырьевую базу, то есть стимулировать фермеров. По этому направлению общий объем субсидий необходим в объеме 160 млрд тенге, кроме того, ожидается порядка 400 млрд тенге инвестиций в эту отрасль.

«Наша задача на первом этапе – к 2026 году хотя бы в семь раз довести производство отечественного сахара из отечественного сырья», - подчеркнул Султанов.

Вместе с тем, он затронул вопрос ценообразования, на что влияет импорт сырья. В частности, запрет, введенный Россией в марте 2022 года привел к резкой остановке контрактов по поставке сахара. В результате, казахстанские заводы и трейдеры вынуждены были искать других поставщиков, что «приводило к некоторым сбоям».

«Есть перебои, соглашусь, по поставкам в регионы, перераспределение среди регионов и поэтому мы два раза в неделю с местными исполнительными органами проводим соответствующие конференц-связи, чтобы в ручном режиме регулировать эти процессы…. Мы работаем и по различным маршрутам с тем, чтобы в портах не было задержки, мы проводим специальные переговоры в рамках Транскаспийского маршрута, мы работаем с Ираном, со странами Персидского залива…. Все это сегодня отрабатывается, и все это мы переложим в программу с тем, чтобы обеспечить системно сокращение издержек наших заводов для поставки более дешевого сырья и бесперебойную поставку», - резюмировал вице-премьер.

В целом же, считает он, Казахстан уже достиг пика по ценообразованию сахара, теперь необходимо работать над оптимизацией различных факторов, в том числе, транспортных, производительностью заводов, внедрением технологий и так далее. Все это, считает Султанов, в конечном итоге должны сбалансировать и «обеспечить бесперебойную поставку на внутренних рынок отечественного сахара из сырья, пусть импортного, пусть отечественного, но бесперебойно».