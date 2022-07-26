​Сельчане в Туркестанской области уже несколько лет испытывают нехватку воды из-за действующей рядом зоны отдыха

Жители нескольких сел Ордабасинского района Туркестанской области заявили о нехватке воды из-за действующей рядом зоны отдыха. По их словам несколько лет назад владелец зоны отдыха поменял течение реки, хотя разрешения на это от местных властей он не получал, сообщает издание Otyrar.kz .

Жители семи сел обращались к бизнесмену с просьбой вернуть направление реки к исходному состоянию, однако предприниматель не стал прислушиваться к их замечаниям.

По словам одного из жителей села Кайнар, в реке когда-то были рыбы, однако сейчас на ее месте построили плавательные бассейны. Теперь вода, которую пьют сельчане, подается с тех же бассейнов.

«Этот бизнесмен не считает нас за людей. Мы элементарно не можем пасти скот, нет воды. Иногда вода в реке красная. Очень странно, почему так? Из-за этого дети не могут купаться, потому что в реке прям течет вода с кровью. Я своими глазами видел это, не смогли искупаться и обратно вернулись», − говорит Марат Елконов, житель села Кайнар

Фермер села Теспе утверждает, что выращивал арбузы и дыни больше тридцати лет, однако за последние пять лет лишился источника своих доходов: «Смотрите, тут только пыль. Это что за ужас? Кроме пыли ничего нет. Даже трава не растет из-за засухи. Воды нет. Даже в дождливые дни ничего не растет».

По словам акима Буржарского сельского округа Сергали Кулымбетова, бизнесмен изменил русло реки незаконно: «Когда мы вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом».

Однако зона отдыха находится на территории Шымкента, поэтому областной акимат перенаправил письмо в городской.

Взять интервью у владельца зоны отдыха журналистам Otyrar.kz не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха Максат Дуйсеев, пообещав донести их до руководства: «Всё, я сейчас позвоню директору курорта. Если он разрешит, то мы перенаправим русло реки. Я надеюсь, что он согласится. Ведь столько народа собралось».

Жители района заявили, что намерены обратиться в столицу, если их проблему не решат.