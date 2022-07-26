​Сельчане в Туркестанской области уже несколько лет испытывают нехватку воды из-за действующей рядом зоны отдыха

Жители нескольких сел Ордабасинского района Туркестанской области заявили о нехватке воды из-за действующей рядом зоны отдыха. По их словам несколько лет назад владелец зоны отдыха поменял течение реки, хотя разрешения на это от местных властей он не получал, сообщает издание Otyrar.kz.
Жители семи сел обращались к бизнесмену с просьбой вернуть направление реки к исходному состоянию, однако предприниматель не стал прислушиваться к их замечаниям.
По словам одного из жителей села Кайнар, в реке когда-то были рыбы, однако сейчас на ее месте построили плавательные бассейны. Теперь вода, которую пьют сельчане, подается с тех же бассейнов.
«Этот бизнесмен не считает нас за людей. Мы элементарно не можем пасти скот, нет воды. Иногда вода в реке красная. Очень странно, почему так? Из-за этого дети не могут купаться, потому что в реке прям течет вода с кровью. Я своими глазами видел это, не смогли искупаться и обратно вернулись», − говорит Марат Елконов, житель села Кайнар
Фермер села Теспе утверждает, что выращивал арбузы и дыни больше тридцати лет, однако за последние пять лет лишился источника своих доходов: «Смотрите, тут только пыль. Это что за ужас? Кроме пыли ничего нет. Даже трава не растет из-за засухи. Воды нет. Даже в дождливые дни ничего не растет».
По словам акима Буржарского сельского округа Сергали Кулымбетова, бизнесмен изменил русло реки незаконно: «Когда мы вышли с официальным письмом в Арал-Сырдарьинскую инспекцию, они ответили, что бизнесмен не имеет права таким образом перенаправлять реку. Мы предупредили их об этом. Какие меры будут предпринимать мы пока не знаем, это нужно решать с областным акиматом».
Однако зона отдыха находится на территории Шымкента, поэтому областной акимат перенаправил письмо в городской.
Взять интервью у владельца зоны отдыха журналистам Otyrar.kz не удалось, бизнесмен не отвечал на звонки. Проблемы жителей выслушал охранник зоны отдыха Максат Дуйсеев, пообещав донести их до руководства: «Всё, я сейчас позвоню директору курорта. Если он разрешит, то мы перенаправим русло реки. Я надеюсь, что он согласится. Ведь столько народа собралось».
Жители района заявили, что намерены обратиться в столицу, если их проблему не решат.