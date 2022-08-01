В Костанае родители спортсменов заявили о некачественном строительстве Ледового дворца

Родители спортсменов в Костанае заявили о некачественном строительстве Ледового дворца, который был введен в эксплуатацию в феврале этого года. Они утверждают, что во время тренировок на детей с потолка капает вода, а на стенах – плесень, сообщает региональный портал «Наша газета ».

«В здание вбухали миллионы, а по факту оно непригодное, и через год, видимо, опять потребуются финансовые вливания для капитального ремонта. На детей прямо во время тренировки капает вода, на стенах мы видим плесень, вокруг конденсат и ужасная влажность. Вроде как установили здесь суперское оборудование, чтобы можно было тренироваться круглый год, но на деле это кошмар», - заявили родители.

И. о. руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Виталий Бородин сообщил порталу, что Ледовый дворец имеет гарантию на 3 года от частного партнера. Но, по его словам, из-за аварии одного из силовых кабелей электропитания образовался конденсат.

«Энергоснабжающая организация проводит работы по замене силовых кабелей. Стоит отметить, что ранее, до строительства нового Ледового дворца, занятия в летний период не проводились», - сообщил он.

По данным Бородина, в настоящее время во дворце занимаются семь учебных групп по хоккею с шайбой, шорт-треку и фигурному катанию с охватом 125 детей и подростков.

Новый Ледовый дворец открыли 22 февраля этого года. Как сообщали власти, в ближайшие 6 лет дворец будет в доверительном управлении у частного партнера, который будет его содержать и предоставлять услуги населению. Спортивные секции будут арендовать арену, пока дворец не перейдет в собственность государства. Также сообщалось, что температуру можно изменять буквально за четыре часа, поэтому дворец будет работать круглый год, и летом спортсменам не нужно будет ездить в другие города на тренировки.

Площадь Ледового дворца – 8 600 кв. м. Общая стоимость проекта – 4 млрд 262 млн тенге, из них 2 млрд 557 млн инвестировала чешско-словацкая компания «Н+Н Техника», 1 млрд 705 млн было выделено из областного бюджета.