Всего свои кандидатуры выдвинули 11 человек
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Аким Семея претендует на пост депутата сената от Абайской области
фото 24.kz

11 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты сената от Абайской области. Из них на сегодняшний день зарегистрированы шесть кандидатов. Выборы сенаторов от нового региона пройдут 24 августа, сообщает «Казинформ».

«От области будут избраны два депутата: один — на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года; второй — на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года. Выдвижение кандидатов в депутаты сената проводится на сессиях маслихатов и в порядке самовыдвижения. Кандидатом в депутаты сената может быть выдвинут депутат маслихата, а также гражданин, проживающий на территории области», - рассказала председатель территориальной избирательной комиссии области Наталия Фесенко.

Выдвижение кандидатов прошло с 13 по 30 июля. Поступили заявления от 11 самовыдвиженцев, на сегодняшний день зарегистрированы шесть кандидатов, среди которых аким Семея Бакытжан Байахметов. Регистрация завершается 3 августа.

«Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50 % голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Областная комиссия представляет результаты подсчета голосов в центральную избирательную комиссию в двухдневный срок. Итоги выборов депутатов сената устанавливаются центральной избирательной комиссией в семидневный срок», - отметила Фесенко.

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