Казахстан в сентябре увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Обязательства страны составят 1,710 млн баррелей в сутки
На 43-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета и 31-й министерской встречи ОПЕК+ в среду, 3 августа, принято решение продолжать наращивать добычу нефти, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
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