Казахстан в сентябре увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

На 43-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета и 31-й министерской встречи ОПЕК+ в среду, 3 августа, принято решение продолжать наращивать добычу нефти, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0,1 млн барр/сутки», - говорится в сообщении Минэнерго.

Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки.