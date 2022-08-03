Обязательства страны составят 1,710 млн баррелей в сутки
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Казахстан в сентябре увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
ФОТО КМГ

На 43-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета и 31-й министерской встречи ОПЕК+ в среду, 3 августа, принято решение продолжать наращивать добычу нефти, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0,1 млн барр/сутки», - говорится в сообщении Минэнерго.

Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки.

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