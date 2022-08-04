В Бостандыкском районе Алматы уже начали работу по новым правилам застройки – Досаев

«Сегодня основной проблемой Бостандыкского района остается массовая и точечная застройка. В Бостандыкском районе имеется шесть площадок активной застройки, где за последние годы темпы строительства жилья намного опережали строительство всей социальных инфраструктуры. Для системного решения обеспеченности социальными объектами в июне внесены дополнения в регламент застройки города в части ограничения этажности жилых домов до 9 этажей южнее проспекта Абая и севернее проспекта Аль-Фараби и введения обязательного требования по строительству социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник) при разработке эскизного проекта. По всем объектам перед началом строительства будут проводиться общественные слушания. Работа по новым правилам застройки уже начата», - сказал Досаев.

В частности, по его словам, для обеспечения жителей района ТРЦ Mega Alma-Ata социальными объектами, акиматом города выкуплен земельный участок под строительство поликлиники на 500 посещений с парковой зоной. Разработка ПСД планируется в начале следующего года, а начать строительно-монтажные работы – в IV квартале 2023 года. Поликлиника будет расположена на пересечении проспекта Гагарина и улицы Левитана. Кроме этого, из госфонда выделен земельный участок площадью 1,3 га под строительство на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Сыргабекова еще одной поликлиники на 500 посещений. ПСД планируется начать разрабатывать в декабре этого года, а строительство начать в IV квартале следующего года.

«Ввод двух поликлиник разгрузит существующие три поликлиники на 30 тысяч человек», - отметил Досаев.

«Планируется строительство школы на 1 000 мест на пересечении Аль-Фараби – Гагарина, детского сада на 120 мест на пересечении Аль-Фараби – Радостовца, организация пешеходной улицы Радостовца», - также рассказал аким города.

В районе ТРЦ «АДК» до 1 октября в ЖК «Акварель» будут открыты два детских сада, каждый из которых будет рассчитан на 150 детей. Во второй половине 2023 года за территорией ТРЦ, после переезда ТОО «Конкрит продакст», начнется строительство новой школы на 900 ученических мест. Также будут открыты встроенный детский сад на 180 мест, пункт первой медицинской помощи, участковый пункт и сквер. В сентябре начнется строительство пристройки на 300 мест к школе №65, которое планируют завершить к 1 сентябрю 2023 года.

«В районе автопарка №2 застройщиком ТОО «BI group» корректируется проект строительства жилого комплекса, который будет включать школу на 900 мест, детский сад на 300 мест, зеленую зону на 1,2 га. При этом этажность жилого комплекса будет не более 9 этажей. В районе Сатпаева – Шагабутдинова ранее предусматривалось строительство двух ЖК с 11 домами. На сегодня застройщиком проект пересматривается. Планируется сократить количество домов. На высвобожденной территории предусматривается строительство городского парка площадью 1 га, сквера и парковочных мест для общего пользования, а также административного здания», - отметил аким Алматы.

Кроме того, по словам Досаева, в квадрате улиц 20 линия – Мынбаева – Каримова – проспект Абая будет выкуплен земельный участок площадью 60 соток, на этой территории совместно с застройщиком планируется строительство детского сада, променадной зоны для пеших прогулок, площадки для занятия спортом, детской площадки, а также сквера.