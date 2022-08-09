США предоставят Украине военную помощь еще на $1 млрд

Бюджетный грант в размере $4,5 млрд будет направлен на финансирование неотложных государственных нужд, включая выплаты пенсий, социального обеспечения и расходов на здравоохранение. А пакет вооружений на сумму $1 млрд включает в себя до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113 и боеприпасы для поставленных США ракетных установок большой дальности HIMARS и зенитно-ракетной системы NASAMS. На сайте Пентагона уточняется, что для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) будет поставлено 75 000 артиллерийских боеприпасов, а также 20 минометных систем и 20 000 выстрелов к ним, боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) – 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование. Также пакет включает медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и др.

Общая финансовая помощь США Украине с февраля составит $8,5 млрд. По сообщению USAID, финансирование, координируемое через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты $3 млрд в августе. Пакеты фискальной и военной помощи взяты из пакета помощи Украине на сумму $40 млрд, одобренного Конгрессом в мае. В целом в этом году Соединенные Штаты предоставили Украине более $18 млрд.

По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с бюджетным дефицитом в размере $5 млрд в месяц, или 2,5% довоенного валового внутреннего продукта, из-за расходов на войну и снижения налоговых поступлений. Экономисты говорят, что годовой дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта. По оценкам Всемирного банка, к концу 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц, по сравнению с 2,5% до начала войны.

«Эта экономическая помощь имеет решающее значение для поддержки украинского народа, защищающего свою демократию от неспровоцированной агрессивной войны России», - говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.