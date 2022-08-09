В Петропавловске открывается филиал университета Аризоны
Филиал Мичиганского университета откроют в столице в 2023 году
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Тамара Вааль, Власть

В 2023 году в столице планируется открыть филиал Michigan State University, а в Петропавловске открывается филиал University of Arizona, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«В 2023 году в городе Нур-Султан планируется открыть Michigan State University», - сообщил Нурбек.

Он напомнил, что что для введения мировых образовательных стандартов и передовой практики в образовательный процесс открываются филиалы зарубежных вузов. В частности, в 2021 году открыт филиал университета De Montfort Leicester, в Петропавловске открывается филиал University of Arizona.

«В рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы», - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что на базе Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева открывается филиал РГУ имени М.Губкина, в Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби. Нурбек отметил, что для функционирования филиалов приняты постановления правительства и выделен государственный образовательный заказ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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