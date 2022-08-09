Также поручено доработать нацпроект «Комфортная школа»
Вопросы лицензирования дошкольных организаций в Казахстане проработают к 1 ноября
ФОТО С САЙТА СТОЛИЧНОГО АКИМАТА

Тамара Вааль, Власть

Вопросы лицензирования дошкольных организаций министерство просвещения Казахстана должно проработать до 1 ноября. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Для повышения качества услуг дошкольных организаций поручаю министерству просвещения до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций», - поручил Смаилов.

Кроме того, министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами необходимо доработать нацпроект «Комфортная школа» и синхронизировать его с национальным проектом Bilimdi Últ. Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики глава кабмина поручил проработать вопросы создания центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны.

Напомним, в начале июня министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что в Казахстане планируется вернуть лицензирование детских садов и ужесточить требования к размещению госзаказа. Как сообщал в своем Telegram-канале глава ведомства, отказ от лицензирования, госконтроля, мониторинга и регулирования деятельности детсадов привел к тому, что их часть не соответствует техническим и санитарным требованиям, а также к нарушению прав детей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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