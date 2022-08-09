Аэропорт Ушарала допущен к эксплуатации

Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарала после проведенной реконструкции взлетно-посадочный полосы, по итогам которого аэропорту выдан сертификат годности к эксплуатации, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 м и расширение рулежной дорожки завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту», - говорится в сообщении.

По данным комитета, сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан. Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT с 15 августа на воздушных судах CRJ2, с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон и 7 рейсов в остальное время. Стоимость билета будет 15 тыс. тенге и и 16 тыс. тенге соответственно. По маршруту Ушарал – Талдыкорган с 11 августа рейсы будет выполнять авиакомпания «Жетысу», с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов – в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410, стоимость билета – 8 тыс. тенге.

Ранее в акимате Жетысуской области сообщали, что работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала завершаются, рейсы на Алаколь запустят 10 июля.

По данным комитета гражданской авиации, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы было выделено 4,7 млрд тенге. Реконструкция позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.