В Алматы задерживали гражданскую активистку Санию Тунгатарову, помогающую женам осужденных за участие в январских событиях

Во вторник вечером в Алматы задержали гражданскую активистку Санию Тунгатарову, помогающую женам осужденных за участие в январских событиях, которые добиваются освобождения своих супругов. Ей вменяется статья об участии в деятельности экстремистской организации. В тот же день была задержана Баян Сапарбекова, супруга Алибека Иманбекова, приговоренного к 6 годам лишения свободы по делу о хищении оружия. Об этом Тунгатарова рассказала корреспонденту Власти в телефонном разговоре.

«Мы хотели в Астану поехать насчет январских событий, поэтому меня задержали, забрали из дома, увезли с ребенком. У меня ребенок больной. Когда меня забрали вчера, у меня была повестка, но они не имели права задерживать меня с ребенком», – сообщила Тунгатарова. По ее словам, ей вменяют пункт 2 статьи 405 Уголовного кодекса (участие в деятельности организации, ликвидированной судом в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).

Тунгатарова занималась общественной деятельностью и до январских событий, а после них стала помогать женам задержанных и осужденных.

«Я гражданский активист, я это не скрываю. До января я была активисткой, и после остаюсь. Человеческий фактор – нужно помогать людям, даже если ты не активист. Просто видите, многие же не знают, куда идти и что делать. Они просто дома сидели, обычные мамы. Поэтому я с января месяца помогаю им», – пояснила она.

Как рассказала Тунгатарова, в этот же вечер была задержана Баян Сапарбекова, супруга Алибека Иманбекова, приговоренного к 6 годам лишения свободы по делу о хищении оружия во время январских событий, и заявившего в суде, что дал следствию признательные показания под пытками. По словам Тунгатаровой, Баян Сапарбекова не знала о готовящейся поездке матерей в столицу и не собиралась ехать.

Родственники погибших, задержанных, подвергшихся пыткам и осужденных в связи с январскими событиями впервые приезжали в столицу из разных регионов 10 июля. Они провели у администрации президента три дня, требуя справедливого расследования дел, выплаты компенсаций и встречи с президентом Касым-Жомарт Токаевым. 14 июля их задержала полиция.