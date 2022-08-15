Государству возмещен ущерб на 88 млрд тенге по 857 уголовным делам − Агентство финмониторинга

За семь месяцев Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 857 дел и возмещен ущерб государству на 88 млрд тенге. В то же время, АФМ расследует восемь уголовных дел по фактам рейдерства и 36 дел – по незаконному вывозу ГСМ. Такие данные озвучил в понедельник председатель Агентства Жанат Элиманов президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

«Согласно данным, представленным президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере хищения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела, сумма ущерба по которым превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 млрд тенге. Благодаря принятым совместно с Правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19%», − говорится в сообщении Акорды.

Кроме того, в данное время сотрудниками Агентства расследуется восемь уголовных дел по защите частной собственности и фактам рейдерства. В частности, сообщает Акорды, в Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге.

Еще 34 уголовных дела в отношении 20 монополистов зарегистрировано по фактам необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, потребителям возмещен ущерб на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа.

«Президент также был проинформирован об исполнении его поручений по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные суммы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях», - также отметили в Акорде.

Также начаты расследования в отношении недобросовестных поставщиков, которые спекулируют ценами на продукты питания