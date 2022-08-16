31 млрд тенге не освоили министерства с начала года – Минфин

За семь месяцев текущего года министерства не освоили 31 млрд тенге из республиканского бюджета, а местные исполнительные органы – 43 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 10 трлн тенге. Неисполнение составило 41 млрд тенге, из них 10 млрд тенге – экономия. Не освоено – 31 млрд тенге», - рассказал Жамаубаев.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, внутренних дел, финансов и по чрезвычайным ситуациям. Причины – длительные процедуры заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Вместе с тем за семь месяцев расходы местных бюджетов составили 5,5 трлн тенге, не исполнено – 113 млрд тенге.

«В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 августа им выделено 1,6 трлн тенге, из них освоено – 97%. Не исполнено – 48 млрд тенге, в том числе экономия – 5 млрд тенге, не освоено – 43 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Карагандинской областях», - отметил министр финансов.

Здесь среди основных причин неосвоения вице-премьер назвал корректировку проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур и позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.