В каждом регионе Казахстана вводят должность уполномоченного по правам ребенка

В каждом регионе Казахстана вводится должность уполномоченного по правам ребенка, к которому смогут обратиться как дети, так и родители, сообщили в среду в министерстве просвещения.

«По постановлению правительства сейчас во всех областях и городах республиканского значения вводится эта должность. Региональные уполномоченные по правам ребенка назначаются акимами областей и городов республиканского значения. Основные критерии при отборе региональных уполномоченных по правам ребенка – это опыт работы кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность. При назначении также учитывается, какой вклад внес претендент по защите прав детей», - цитируют в Минпросвещения заместителя председателя комитета по охране прав детей Элину Паули.

Как отметили в ведомстве, уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства. Кроме того, у уполномоченных будет беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

В Минпросвещения уточнили, что в семи регионах Казахстана уполномоченные по правам ребенка уже назначены. Среди них руководители неправительственных организаций, общественных объединений и адвокаты. Работать они будут на общественный началах.