100 электроавтобусов закупят для столицы до конца года

100 электроавтобусов закупит инвестор на свои деньги для столицы до конца года. А всего городу необходимо дополнительно 400 автобусов, сообщил аким Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

«Два года назад мы купили 100 электроавтобусов. Сейчас закрываем кредит. Теперь нам нужно дополнительно 400 единиц общественного транспорта. Во время встреч с жителями часто поднимается вопрос нехватки автобусов. Поэтому мы пригласили трех инвесторов. Один из них согласился и до конца года поставит на свои средства 100 электроавтобусов. На свои средства он построил автобусный парк», - цитирует Кульгинова агентство «Казинформ».

Аким добавил, что на бюджетные деньги не закупают автобусы в целях экономии, «инвесторы должны приобретать общественный транспорт на свои средства», а власти уже должны ежегодно выделять субсидии.