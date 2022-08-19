Аким Алматы Ерболат Досаев подписал постановление о создании градостроительного совета Алматы. В него будут входить не более 23 человек, которые будут обсуждать и принимать решения по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам в городе, сообщает «Казинформ» .

Проект документов по созданию градостроительного совета был представлен Досаеву 1 августа. В тот же день началась процедура по разработке постановления и положения, а также утверждение состава градсовета.

Документом закреплен состав совета, утверждаемый акиматом города Алматы в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структура и порядок работы. Членами градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

В состав совета вошли:

Любовь Нысанбаева (архитектор-градостроитель), Асель Есжанова (архитектор), Андреа Рикардо (архитектор-урбанист), Жаннат Байжанова (архитектор-урбанист), Наталья Турекулова (архитектор-историк), Роман Барабанов (эксперт по транспорту), Марат Шибутов (политолог), Вениамин Алаев (эксперт по вопросам инклюзивной среды), Святослав Мурунов (экономист), Гульнара Ситпаева (эксперт по озеленению), Нурлан Камитов (архитектор), Ералы Шокпаров (конструктор), Ералы Сауранбаев (член союза строительной отрасли), Токтар Ералиев (архитектор), Тамара Залогина (экономист-градостроитель), Гульзада Калдыбаева (ландшафтный архитектор), Аяжан Жаксыбай (эксперт по креативной экономике), Гульшат Сариева (эксперт по недвижимости), Гульмира Байгабулова (эксперт по городскому пространству), Алексей Ивженко (архитектор), Насиба Байматова (эколог).

Основными функциями градостроительного совета являются:

- содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;

- рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам истории, культуры архитектуры;

- рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта аль-Фараби;

- рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

- рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.