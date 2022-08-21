Около 20 человек вышли на митинг незарегистрированной партии «Алга, Казахстан» в Алматы, который отказался согласовывать акимат города. Протестующие потребовали зарегистрировать все партии и освободить политических заключенных.

В начале митинга представитель прокуратуры потребовал от собравшихся разойтись. Акимат ранее отказал в согласовании митингов в эти выходные не только партии «Алга, Казахстан», но и независимым наблюдателям. В госоргане заявляли, что площадки в городе, где можно проводить акции, на ремонте или заняты мероприятиями. На площади перед Академией наук сейчас проходит скромная ярмарка.

Участники продолжили акцию несмотря на требование представителя прокуратуры. Помимо двух основных требований они также выступили против российской агрессии в отношении Украины и потребовали остановить войну.

Кроме того, на акции выступил Алимберди Шорманов, отец одного из погибших во время январских событий. По его словам, семья до сих пор не может добиться ответов на вопросы о смерти его сына Ербола. «Следствие и действия прокуратуры направлены на то, чтобы оставить в тайне смерть людей. Уже 8 месяцев идет следствие. Сколько молодых парней умерло? Сколько в тюрьме?», − задался вопросами он, потребовав также освободить всех осужденных по делам о январских событиях.

Митинг незарегистрированной партии Алга также прошел в столице. Его участники выступили с аналогичными требованиями: зарегистрировать все политические партии, освободить политических заключённых и прекратить политические репрессии.

Власти также не дали разрешение членам оргкомитета «Алга, Казахстан» на проведение митинга в столице, объяснив это проведением мероприятия на месте акции. Однако никакого мероприятия организовано не было.