Решение по снижению численности сайгаков Минэкологии обещает принять в октябре

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов еще не приняли конкретного решения по снижению численности сайгаков. Как сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Сериккали Брекешев, решение планируется принять до конца октября.

«Мы сейчас рассматриваем те предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы», - сказал Брекешев.

Однако, подчеркнул министр, «научное сообщество эти методы признало неэффективными и малоприемлемыми», в частности, из-за высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место ареала обитания. Поэтому «сейчас этот вопрос отклонен», отметил глава ведомства.

Также рассматривалось предложение по увеличению численности волков, но это «также не приведет к одномоментному решению снижения численности сайгаков», добавил он.

«Волк – животное такое, что в основном изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Поэтому это, наоборот, идет на улучшение популяции. Стадо остается более здоровым», - пояснил Брекешев.

Вместе с тем он сообщил, что «рассматривается вопрос организации на следующий год спортивно-любительской охоты» на сайгаков.

«Платная охота. До этого уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года. Эти вопросы сейчас рассматриваются, до конца октября мы к определенному решению придем», - заявил министр.

Кроме того, совместно с министерством сельского хозяйства и руководством агрострахования проводится работа по разработке методики оценки ущерба сельскому хозяйству при потраве пастбищ и посевов сайгаками. Но пока конкретных результатов Брекешев не озвучил.

Как сообщалось ранее, в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов приняли решение об отстреле 80 тыс. сайгаков уральской популяции в рамках регулирования численности животных. Глава ведомства Сериккали Брекешев, объясняя решение, ссылался на ученых, которые «говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков».

«Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть – это 80 тыс. голов… Регулирование численности, в том числе и путем отстрела данных животных», - сообщал министр.

Однако за это решение Брекешев получил выговор от главы государства. Касым-Жомарту Токаеву не понравилось решение ведомства изъять из популяции 80 тыс. сайгаков или, как заявил глава государства, «убить их». Он назвал это крайней мерой и посоветовал Сериккали Брекешеву проконсультироваться со специалистами по данному вопросу. На следующий день после этого министр на заседании правительства попросил деньги на научные исследования по оценке экосистем в ареале популяции сайгаков, чтобы эффективно мониторить и управлять ресурсами. Он заявил, что соответствующая заявка подавалась, но финансирование не дали.