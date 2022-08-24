Правительство отказалось от строительства оптово-распределительных центров из-за их неэффективности

Министерство торговли и интеграции отказалось от строительства 24 оптово-распределительных сетей в стране, сообщает «Казинформ» .

«Вопрос ОРЦ благополучно закрыт, правительство посчитало проект неэффективным», - сказал владелец группы компаний DALA-FRUIT Болатбек Нажиметдинулы в ходе Совета отечественных предпринимателей, где обсуждалась проблема оптово-распределительных сетей.

Как сообщили в пресс-службе НПП «Атамекен», в министерстве торговли и интеграции признали идею неэффективной тратой денег. Вместо строительства оптово-распределительных центров ведомство разработает информационную систему, которая объединит все сети, хранилища и торгующие объекты для сбора оперативной информации по наличию и ценам на основные виды продовольствия. Это позволит принимать продуманные решения о необходимости ввода ограничений на вывоз, импорт основных видов продуктов, считают в министерстве.

Напомним, в июле президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу правительства по созданию оптово-распределительных центов и стабилизационных фондов. Он поручал более двух лет назад запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров, «но правительство заволокитило его исполнение».

“Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы», - заявил Токаев.

В этой связи он поручил кабинету министров в октябре доложить, что сделано в этой сфере, и привлечь заинтересованных инвесторов.