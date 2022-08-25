В Алматы презентовали книгу Мухтара Ауэзова «Впечатления об Америке» на двух языках

24 августа в Генеральном консульстве США в Алматы состоялась презентация книги «Впечатления об Америке» казахского писателя Мухтара Ауэзова, написанная им после его визита в США в 1960 году. Дипмиссия совместно с Деннисом Кином, американским гидом и преподавателем, живущим в Казахстане, перевела очерки Ауэзова на английский язык и впервые опубликовала их на казахском и английском языках.

По словам, Денниса Кина, два года назад он решил подписаться на архив американских газет и журналов, чтобы узнать, что американская пресса писала о Казахстане и об известных казахстанцах. Таким образом он наткнулся на статью, где фото великого казахского писателя Мухтара Ауэзова было на первой полосе газеты маленького городка в штате Калифорния.

«Так я оказался в такой невероятной ситуации. Я собрал все найденные статьи и выложил эссе под названием «Ауэзов в Америке» в своем блоге Walking Almaty. К счастью, эта статья получила широкое распространение и стала популярной в Казахстане. Нет сомнения, что каждый казах знает имя Мухтара Ауэзова. Но его визит в известные американские города, такие как Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, удивил многих. Эти очерки, написанные после его возвращения из поездки, не были переведены на русский или другие языки, как другие его произведения. После этого я встретился с Диаром Аскарулы (директор Дома-музея Ауэзова – В.) и рассказал об исторической значимости этого произведения, и мы сказали, что было бы здорово, если бы мы перевели его на английский язык. К счастью, наши друзья в консульстве США поддержали эту идею, и мы представляем вам результат», - рассказал Кин.

Выступая на презентации, генеральный консул США в Казахстане Кэролайн Сэвидж отметила, что важным моментом этой работы является то, что Ауэзов смог найти сходство между двумя странами и народами.

«Ауэзов обозначил один из интереснейших моментов нашей общей истории. Когда наши две страны делали свои первые шаги в качестве партнеров, Ауэзов смог найти общие ценности, которые могли бы нас сблизить. Этот визит, начавшийся как небольшой культурный опыт, превратился в непоколебимое сотрудничество двух стран с более чем тридцатилетней историей», - сказала консул.

Книга «Впечатления об Америке» была издана тиражом 1500 экземпляров в честь 125-летия писателя. Пока книга не поступила в продажу, но читатели могут бесплатно прочитать электронную версию в онлайн-библиотеке kitap.kz.

В 1960 году казахский писатель Мухтар Ауэзов отправился в Соединенные Штаты с группой коллег-писателей из СССР по приглашению Государственного департамента США. Ауэзов провел в Соединенных Штатах месяц, путешествуя по Нью-Йорку и Вашингтону, Аризоне и Калифорнии, и записывал свои впечатления в сборник путевых заметок, который он назвал «Впечатления об Америке». Большинство заметок Ауэзова описывают достижения Америки той эпохи в самых различных областях, красоту ее природы, образ жизни американского народа, а также его беседы с коллегами – американскими литературными кругами.