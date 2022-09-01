​Токаев поручил децентрализовать систему госуправления и расширить полномочия местных властей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, поручил децентрализовать систему государственного управления и расширить полномочия местных властей. Эта работа начнется с преобразования канцелярии премьер-министра в «компактный аппарат правительства», который будет заниматься межотраслевыми вопросами.

«Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам. За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов», − заявил Токаев.

Первым шагом в этом направлении станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. «Дело не в смене названия, а в реальной реформе», − настаивает президент.

По его словам, через оптимизацию вертикали центральных ведомств государству необходимо существенно расширить полномочия местных исполнительных органов, что позволит приблизить решение насущных вопросов.

«К регионам, к людям нужно обратить самое пристальное внимание: на вопросы местного самоуправления, переформатирования деятельности общественных советов, КСК, ОСИ. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктуры городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечает ожиданиям граждан и дискредитирует страну в глазах иностранцев», − констатировал Токаев.